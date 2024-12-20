Популярный питерский блогер составил топ типичных астраханских словечек

А мы точно так говорим? Молодой путешественник, который входит в топ-50 тревел-блогеров России, а также является членом союза журналистов Санкт-Петербурга Александр Снитовский решил удивить астраханцев, записав видео под названием: «Так говорят только в Астрахани!».