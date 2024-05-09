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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хольгер Руне: «Я справился с физическими проблемами и надеюсь, что на этот раз придет мой черед выиграть значимый титул»

Хольгер Руне: «Я справился с физическими проблемами и надеюсь, что на этот раз придет мой черед выиграть значимый титул»

– В этом году в Риме вы защищаете финал, и на турнире не будет Синнера и Алькараса, потому что они травмированы.

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