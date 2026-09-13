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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павел Патраков и Гульназ Голиус выиграли Уфимский международный марафон. Первый на дистанции 10 км – Ринас Ахмадеев

13 сентября в Уфе (Республика Башкортостан) прошел марафон. Участники соревновались на следующих дистанциях: 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5 и 2 км.

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