Музей транспорта Москвы открыли в историческом здании гаража Мельникова

Постоянная экспозиция занимает два этажа исторического здания гаража Константина Мельникова на Новорязанской улице (дом 27, строения 1, 3).
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