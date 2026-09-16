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Регионы России

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Минэкономразвития ограничит комиссии маркетплейсов для российских продавцов

Минэкономразвития ограничит комиссии маркетплейсов для российских продавцов

По проекту операторы платформ будут обязаны проверять информацию в карточках товаров до их размещения, а также уже опубликованные карточки.

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