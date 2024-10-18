Запад сделал ставку на мертвую лошадь – румынский публицист

СК

Сергей Ковалев

да какая-такая "позиция силы? - предсмертные судороги! да и Запад знал, что делал. по сути он свою задачу-минимум уже решил, - связи в Евразии нарушены, многие рассорены или находятся в требующих усиленного внимания отношениях, Европа ослаблена... минус для запада только в том, что Россия не легла, а выстроила некую, пусть ещё сырую, но альтернативу, резко обрезав кормовую базу, сократив экспансию, как инструмент глобального грабежа. не отказываясь от локальных конфликтов Deep state озабочен конструированием будущего, где единая глобальная пирамида власти не состоялась. а это шаг назад, это опять разделение на зоны влияния, это поиск решений для роста уже внутри отведенного ситуацией места. будет Ялта 2 или будет что-то иное, но оно уже готовится в головах тех, кто способен смотреть "за горизонт". сегодняшние "игры" для них отыграны. нужен План Б.