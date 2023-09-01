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Аналитики «Финама» оценивают потенциал снижения акций HeadHunter в 5,4%

HeadHunter — оператор крупнейшей в РФ и странах СНГ онлайн-платформы по поиску работы. HeadHunter, будучи лидером российского HR-tech с долей чуть более 50%, активно развивает не только портал онлайн-рекрутинга, но и HR-экосистему полного цикла.

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