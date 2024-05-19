Денег нет, но вы держитесь? В окружении Пугачевой молят о помощи для беднеющей певицы

Алла Пугачева в последнее время то и дело становится героиней скандальных новостей. За два года жизни вне России артистка уже успела наговорить и наделать столько, что умудрилась переплюнуть сама себя в самые скандальные годы.
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