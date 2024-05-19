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Денег нет, но вы держитесь? В окружении Пугачевой молят о помощи для беднеющей певицы

Денег нет, но вы держитесь? В окружении Пугачевой молят о помощи для беднеющей певицы

Алла Пугачева в последнее время то и дело становится героиней скандальных новостей. За два года жизни вне России артистка уже успела наговорить и наделать столько, что умудрилась переплюнуть сама себя в самые скандальные годы.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Скромнее привыкайте жить, убеганты!
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16 час.
Святослав Сюткин
Кому нужны пугалкины? Никому ?пойдет в Израиле сартиры убирать,если еще сможет ! Гадит они умеют,а воспитывать людей из своих деток и внуков - нет!
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16 час.

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