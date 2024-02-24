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Глава МИД Швейцарии рассказал о 10 мирных планах по Украине

Глава МИД Швейцарии рассказал о 10 мирных планах по Украине

Часть из этих предложений засекречены, сказал Иньяцио КассисВ мире составлено примерно 10 планов по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, шесть или семь из которых являются публичными, а остальные пока засекречены, заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

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