Глава МИД Швейцарии рассказал о 10 мирных планах по Украине

Часть из этих предложений засекречены, сказал Иньяцио КассисВ мире составлено примерно 10 планов по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, шесть или семь из которых являются публичными, а остальные пока засекречены, заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
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