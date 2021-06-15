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В Московской области сотрудниками полиции задержана подозреваемая в краже имущества у пенсионерки

В Московской области сотрудниками полиции задержана подозреваемая в краже имущества у пенсионерки

Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Павлово-Посадский» задержана ранее судимая 27-летняя женщина, подозреваемая в совершении кражи.

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