Многие жители Украины уже дошли до психологического предела и согласны закончить войну без возвращения утраченных территорий.
Многие согласны закончить войну с потерей территорий – Карасев
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Фигу бандеровцам. Только до последнего украинца. И более ни как. Хватит фашизму быть на Земле.
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17 час.
людмила коптякова
Нет уж, до последнего украинца так до последнего. Нечего заднюю давать. Вперед в окопы, баб и пацанов тоже туда! Всех пробандеровских тварей в мясорубку!
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17 час.
Валерий Евстафьев
Этих "многих" никто и не спрашивает, согласны они или не согласны. Их мнение не учитывается, если они не предлагают свои варианты демилитаризации и денацификации Украины. Эти варианты ещё бы можно было рассмотреть, но обязательно добавить ещё и деНАТОфикацию.
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11 час.
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