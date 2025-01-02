Фигу бандеровцам. Только до последнего украинца. И более ни как. Хватит фашизму быть на Земле.

Нет уж, до последнего украинца так до последнего. Нечего заднюю давать. Вперед в окопы, баб и пацанов тоже туда! Всех пробандеровских тварей в мясорубку!

Валерий Евстафьев

Этих "многих" никто и не спрашивает, согласны они или не согласны. Их мнение не учитывается, если они не предлагают свои варианты демилитаризации и денацификации Украины. Эти варианты ещё бы можно было рассмотреть, но обязательно добавить ещё и деНАТОфикацию.