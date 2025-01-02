Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Александр Т
    Вояки вам Курской области мало? То что хохлы взяли за 3 недели мы выбиваем уже 5й месяц. Так что никто не удивится ес...Каспаров подстрек...
  • ШКИПЕР
    Ох не спроста этот воронежский Гусь так запел.Россия теряет миг...
  • Игорь Максаков
    Гусев своим пусть обеспечит нормально оплачиваемый труд, а то бабки наверно собирают с олигархата, который этих бедны...Россия теряет миг...

Многие согласны закончить войну с потерей территорий – Карасев

Многие жители Украины уже дошли до психологического предела и согласны закончить войну без возвращения утраченных территорий.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Фигу бандеровцам. Только до последнего украинца. И более ни как. Хватит фашизму быть на Земле.
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17 час.
людмила коптякова
Нет уж, до последнего украинца так до последнего. Нечего заднюю давать. Вперед в окопы, баб и пацанов тоже туда! Всех пробандеровских тварей в мясорубку!
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17 час.
Валерий Евстафьев
Этих &quot;многих&quot; никто и не спрашивает, согласны они или не согласны. Их мнение не учитывается, если они не предлагают свои варианты демилитаризации и денацификации Украины. Эти варианты ещё бы можно было рассмотреть, но обязательно добавить ещё и деНАТОфикацию.
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11 час.

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