8 беспилотников уничтожили в Калужской области

В Калужской области системы ПВО уничтожили 8 беспилотников за вечер 22 мая и в ночь на 23 мая. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, на окраине Обнинска вчера вечером сбили 3 беспилотника, к счастью, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.