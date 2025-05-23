8 беспилотников уничтожили в Калужской области

В Калужской области системы ПВО уничтожили 8 беспилотников за вечер 22 мая и в ночь на 23 мая. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, на окраине Обнинска вчера вечером сбили 3 беспилотника, к счастью, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.
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