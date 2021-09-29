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Глава МИД Венгрии объяснил выбор маршрута транзита газа по контракту с «Газпромом»

Глава МИД Венгрии объяснил выбор маршрута транзита газа по контракту с «Газпромом»

Венгрия считает нападки Украины из-за заключения соглашения с «Газпромом» посягательством на суверенитет, маршруты транспортировки газа определяются поставщиком, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слова которого передает ТАСС.

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