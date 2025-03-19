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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сент-Луис» выиграл 3 матча подряд с общей разницей 16:4, Кайру набрал 5+3 на отрезке. Клуб занимает 9-е место на Западе

«Сент-Луис» выиграл 3 матча подряд с общей разницей 16:4, Кайру набрал 5+3 на отрезке. Клуб занимает 9-е место на Западе

«Блюз» обыграли «Нэшвилл» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ. До этого были побеждены «Миннесота» (5:1) и «Анахайм» (7:2).

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