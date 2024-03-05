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Aydınık: турецкие отели не могут получить плату за проживание от туристов из РФ

Aydınık: турецкие отели не могут получить плату за проживание от туристов из РФ

Турецкие отели не могут получить плату за проживание от российских туристов. Об этом пишет газета Aydınık со ссылкой на заместителя председателя партии Vatan ("Родина"), кандидата в главы муниципалитета Антальи Сердара Ускюплю.

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