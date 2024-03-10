СК начал проверку из-за смерти женщины в Областном перинатальном центре Владимира

Ни роженицу, ни неродившуюся двойню не удалось спасти в Областном перинатальном центре Владимира.Региональный Следственный комитет начал проверку из-за смерти женщины в Областном перинатальном центре Владимира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии