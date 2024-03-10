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СК начал проверку из-за смерти женщины в Областном перинатальном центре Владимира

СК начал проверку из-за смерти женщины в Областном перинатальном центре Владимира

Ни роженицу, ни неродившуюся двойню не удалось спасти в Областном перинатальном центре Владимира.Региональный Следственный комитет начал проверку из-за смерти женщины в Областном перинатальном центре Владимира.

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