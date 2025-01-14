Теракт с отравлением работников российского оборонного предприятия предотвратила ФСБ

Спецслужба задержала гражданина России, который хотел применить химическое оружие к автомобилям запланированных жертв В Ярославской области ФСБ предотвратила теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии