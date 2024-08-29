Посол России заявил о похищении ВСУ мирных жителей Курской области

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) похищают мирных Жителей в Курской области и вывозят их в неизвестном направлении, сообщает РИА Новости.
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