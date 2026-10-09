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Газета.ру

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Экс-тренер Медведевой Орсер поставил фигуристку Трусову в один ряд с Малининым

Экс-тренер Медведевой Орсер поставил фигуристку Трусову в один ряд с Малининым

Известный канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер, ранее работавший с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, заявил, что российская фигуристка Александра Трусова и американец Илья Малинин популяризируют спорт.

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