Аэропорт Уфы приостановил работу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы. Об этом утром 24 января в Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.
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