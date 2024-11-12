Этот голосовой помощник Raspberry Pi построен на основе ChatGPT

Если уж на что и годится Raspberry Pi, так это на все понемногу. Проекты по домашней автоматизации и голосовым помощникам, безусловно, не являются чем-то неслыханным - вы можете найти довольно много проектов в Интернете.
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