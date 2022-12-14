С победой вернулись уссурийские боксеры с соревнований "Кубок мэра Хабаровска"

В Хабаровске провели межрегиональное соревнование по боксу "Кубок мэра Хабаровска". Боксеры из Уссурийска выступали в составе сборной Приморского края, которую также представляли спортсмены из Большого Камня, Артема и Дальнегорска.
Популярные статьи
- Сводка Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (по состоянию на 8 декабря 2022 г.)
- В Оренбургское ракетное объединение РВСН прибыло более 1000 новобранцев
- Подразделение одного из мотострелковых соединений ВС РФ по нанесло огневой удар по диверсионно-разведывательным группам ВСУ
Свежие комментарии