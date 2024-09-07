Салехард выбирает! 16-летняя Таисия вместе со своей мамой Еленой пришла на избирательный участок

В столице Ямала в самом разгаре второй выборный день. 16-летняя Таисия вместе со своей мамой Еленой пришла на избирательный участок, чтобы посмотреть, как проходит процесс голосования за депутатов Думы города Салехарда 8 созыва.
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