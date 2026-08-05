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«Турецкий поток» как фактор энергетической устойчивости Восточной Европы

«Турецкий поток» как фактор энергетической устойчивости Восточной Европы

За последние несколько лет энергетическая архитектура Европы претерпела масштабные изменения. Отказ от привычных маршрутов поставок, введение санкционных ограничений, сокращение импорта российских энергоносителей и стремление к диверсификации источников газа сформировали новую конфигурацию европейского энергетического рынка.

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