«Турецкий поток» как фактор энергетической устойчивости Восточной Европы

За последние несколько лет энергетическая архитектура Европы претерпела масштабные изменения. Отказ от привычных маршрутов поставок, введение санкционных ограничений, сокращение импорта российских энергоносителей и стремление к диверсификации источников газа сформировали новую конфигурацию европейского энергетического рынка.
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