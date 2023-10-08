Начало трансляции гонки Формулы 1 в Катаре в 19:50 по мск

Начало трансляции гонки Формулы 1 в Катаре в 19:50 по мскMcLarenСпринт-день Формулы 1 на Международном автодроме Лусаила позади, впереди главное событие гоночного уик-энда Гран При Катара – воскресная гонка.
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