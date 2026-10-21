Апелляционная инстанция частично удовлетворила жалобы обеих сторон по делу о конфискации имущества наследников покойного генерала Манвела Григоряна, оставив в силе изъятие в пользу государства недвижимости, транспорта, вкладов и долей в ООО «ЭМ-ЭН-ЖИ» общей стоимостью свыше $3 млн.
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