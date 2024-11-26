Самураи: чем они шокировали европейцев

Японские самураи всегда вызывали у европейцев чувства, смешанные между страхом и восхищением. Это объяснимо: длительная изолированность Японии содействовала тому, чтобы самурайское сословие формировалось на принципах, непонятных остальному миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии