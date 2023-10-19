Институт ЭИСИ провёл в Москве круглый стол «Семейные ценности и ценность семьи»

Круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Семейные ценности и ценность семьи» прошёл 19 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» в Москве, сообщили в пресс-службе этой некоммерческой организации.
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