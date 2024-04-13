22 способа превратить пустую бутылку в практичное произведение искусства

Ну кто из нас не любит выпить? Ну, по крайней мере, если не любит, то время от времени приходится. Порой после веселых посиделок с друзьями или семейных торжеств остается немало бутылок из-под вина или других «увеселительных» напитков.
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