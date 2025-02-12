Лидер Австралии мог убедить Трампа не вводить пошлины на сталь и алюминий

Согласие рассмотреть вопрос об освобождении от пошлин на импорт австралийской стали и алюминия выразил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, пишет 12 февраля Taipei Times.
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