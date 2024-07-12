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Медвежий угол

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МИЛЛИОН АРМЯН ПРОСИТ МОСКВУ СПАСТИ СТРАНУ ОТ ПАШИНЯНА

МИЛЛИОН АРМЯН ПРОСИТ МОСКВУ СПАСТИ СТРАНУ ОТ ПАШИНЯНА

Как Никол Пашинян толкает Армению к самоубийству? Что будет, если Россия выведет свои войска за пределы армянского государства? Кто тогда будет защищать Армению в случае конфликта с каким-либо из государств? Эти и другие вопросы обсудили в новом выпуске программы "Скрытые смыслы" с нашим политическим обозревателем Андреем Перлой.

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Комментарии
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Y
Yuriy
Армяне - нация торгашей. Так уж исторически сложилось - их страна на перепутье торговых путей. Но у нас в России ЭТОГО ДОБРА и без них - навалом. Вот инженеров и ученых - можно было бы взять, да только ТАМ этих инженеров и ученых - &quot;кот наплакал&quot;. Со всех сторон - не нужны армяне нам, особенно с их торгашеским менталитетом &quot;друзья там, где больше платят&quot;.
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3 час.
ЕБ
Елена Бреслова
надо помочь: ВЫСЛАТЬ ВСЕХ АРМЯН ИЗ РОССИИ В Армению и пусть там выбирают кого им надо
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2 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Армения? Спутники? Когда это? Откуда запускали?
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2 час.

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