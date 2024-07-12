Как Никол Пашинян толкает Армению к самоубийству? Что будет, если Россия выведет свои войска за пределы армянского государства? Кто тогда будет защищать Армению в случае конфликта с каким-либо из государств? Эти и другие вопросы обсудили в новом выпуске программы "Скрытые смыслы" с нашим политическим обозревателем Андреем Перлой.
МИЛЛИОН АРМЯН ПРОСИТ МОСКВУ СПАСТИ СТРАНУ ОТ ПАШИНЯНА
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Y
Yuriy
Армяне - нация торгашей. Так уж исторически сложилось - их страна на перепутье торговых путей. Но у нас в России ЭТОГО ДОБРА и без них - навалом. Вот инженеров и ученых - можно было бы взять, да только ТАМ этих инженеров и ученых - "кот наплакал". Со всех сторон - не нужны армяне нам, особенно с их торгашеским менталитетом "друзья там, где больше платят".
Ответить
3 час.
ЕБ
Елена Бреслова
надо помочь: ВЫСЛАТЬ ВСЕХ АРМЯН ИЗ РОССИИ В Армению и пусть там выбирают кого им надо
Ответить
2 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Армения? Спутники? Когда это? Откуда запускали?
Ответить
2 час.
Свежие комментарии