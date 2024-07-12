МИЛЛИОН АРМЯН ПРОСИТ МОСКВУ СПАСТИ СТРАНУ ОТ ПАШИНЯНА

Y

Yuriy

Армяне - нация торгашей. Так уж исторически сложилось - их страна на перепутье торговых путей. Но у нас в России ЭТОГО ДОБРА и без них - навалом. Вот инженеров и ученых - можно было бы взять, да только ТАМ этих инженеров и ученых - "кот наплакал". Со всех сторон - не нужны армяне нам, особенно с их торгашеским менталитетом "друзья там, где больше платят".