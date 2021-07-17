Пораженные луной

Светлана МитленкоПолитикаПораженные лунойПредания об оборотнях, людях, способных превращаться в зверей, существуют в фольклоре практически всех европейских народов.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ПережогинЛИКАНТРОПИЯ (Греч.) Физиологически, болезнь или мания, во время которой человек воображает, что он волк, и действует как таковой. Оккультно это означает то же самое, что и "оборотень", писхологическую способность определенных колдунов оборачиваться волками. Вольтер указывает, что в округе Джура за два года, между 1598 и 1600 годами, слишком христианским судьей были преданы смерти более 600 ликантропов. Это не означает, что пастухи, обвиненные в колдовстве, и которых видели как волков, на самом деле имели способность физически превращаться в таковых; но просто то, что они обладали гипнотической силой заставить людей (или тех, кого они считали врагами) поверить, что те видят волка, когда на самом деле ничего такого не было. Проявление такой способности действительно представляет собой колдовство. "Демоническое" одержание в основе своей истинно, за исключением чертей христианской теологии. Но здесь не место для обширных дискуссий по оккультным тайнам и магическим силам. Источник: Блаватская Е.П. - Теософский словарь https://ru.teopedia.org/hpb/Ликантропия https://ru.teopedia.org/lib/Блаватская_Е.П._-_Об_астральных_телах_или_двойниках_(перевод_изд._Новый_Акрополь) https://ru.teopedia.org/lib/Блаватская_Е.П._-_Письма_из_пещер_и_дебрей_Индостана_гл.XIXКомментировать
Свежие комментарии