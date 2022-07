COVID-19 удваивает риск психических и финансовых проблем у пожилых людей

В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Университетского колледжа Лондона (University College London) обнаружили, что у людей старше 52 лет в 2 раза выше вероятность развития проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия и тревога, наряду с финансовыми трудностями после заражения COVID-19.