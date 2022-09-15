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FT: Запад пытается помешать России обойти санкции с помощью Турции

Вашингтон решил сосредоточиться на работе с турецкими банками, интегрированными в российскую платежную систему "Мир"<strong>США и Европейский Союз (ЕС) усиливают давление на Турцию, чтобы она не способствовала обходу Россией западных санкций.

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