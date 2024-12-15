БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ОБСЕ внедряет в Казахстане беспилотные методы подрывной работы

ОБСЕ внедряет в Казахстане беспилотные методы подрывной работы

Марат НУРГОЖАЕВ Осенью текущего года офис программ ОБСЕ в Астане организовал углублённое двухнедельное обучение тренеров для новых инструкторов по беспилотным летательным аппаратам пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана.

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