ОБСЕ внедряет в Казахстане беспилотные методы подрывной работы

Марат НУРГОЖАЕВ Осенью текущего года офис программ ОБСЕ в Астане организовал углублённое двухнедельное обучение тренеров для новых инструкторов по беспилотным летательным аппаратам пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана.
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