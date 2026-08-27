Галузин: Россия видит колебания в риторике США по переговорам вокруг Украины

Замглавы МИД России Михаил Галузин указал на колебания в риторике США по переговорам вокруг Украины. Москва готова к диалогу с Вашингтоном об устранении первопричин кризиса и ликвидации всех угроз, исходящих с подконтрольной Киеву территории.