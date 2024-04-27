Французский генерал: Киев должен выставить больше солдат или идти на переговоры

REUTERS/Oleksandr Ratushniak Украине нужно перестать жаловаться на недостаток поступающей от Запада помощи и призывать в армию еще больше людей, в противном случае Киеву придется перейти к переговорам, заявил в эфире телеканала LCI французский генерал Доминик Тренкан.
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