Французский генерал: Киев должен выставить больше солдат или идти на переговоры

REUTERS/Oleksandr Ratushniak Украине нужно перестать жаловаться на недостаток поступающей от Запада помощи и призывать в армию еще больше людей, в противном случае Киеву придется перейти к переговорам, заявил в эфире телеканала LCI французский генерал Доминик Тренкан.