С момента освобождения Курской области ВСУ атаковали регион более 70 раз

ВСУ с момента полного освобождения Курской области от украинских оккупантов, более 70 раз пытались атаковать наш регион с помощью БПЛАВСУ с момента полного освобождения Курской области от украинских оккупантов, более 70 раз пытались атаковать наш регион с помощью БПЛА, сообщает РИА Новости.