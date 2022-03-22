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Вратарь «Миннесоты» Тэлбот сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 28 бросков «Вегаса». Флери был его сменщиком

Вратарь «Миннесоты» Кэм Тэлбот сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 28 бросков «Вегаса». «Уайлд» обыграли «Голден Найтс» со счетом 3:0.

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