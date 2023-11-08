"Брат, мы голодаем": Начался массовый исход мигрантов из России

Неонил Принципов

Чё гонят.... Мигранты давно не работают за копейки. Если в нулевых за батон хлеба и бутылку кетчупа, траншеи рыли, то теперь таких дураков нет давно. Мигранты получают больше чем свои, на стройках , в такси, автобусах, в торговле... везде. Пусть эти сказки слушает тот кто в офисах оторван от жизни.