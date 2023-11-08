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Царьград

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"Брат, мы голодаем": Начался массовый исход мигрантов из России

"Брат, мы голодаем": Начался массовый исход мигрантов из России

Потоки мигрантов в Россию уменьшаются, а те "иностранные специалисты", которые годами работали в нашей стране, устремили взгляды за границу.

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Комментарии
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вс
владимир сергеев
Заработок  100 . тыс - еще и голодают !  ??  Как же наши пенсы с заработком  15 тыс.  ??
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1 д.
Андрей
Вот  пусть все и 3,14здуют в Корею...
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1 д.
Неонил Принципов
Чё гонят.... Мигранты давно не работают за копейки. Если в нулевых за батон хлеба и бутылку кетчупа, траншеи рыли, то теперь таких дураков нет давно. Мигранты получают больше чем свои, на стройках , в такси,  автобусах, в торговле... везде. Пусть эти сказки слушает тот кто в офисах оторван от жизни.
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23 час.

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