Её проблемы: лучшая украинская теннисистка после поражения от Калинской демонстративно покинула корт. А мы порадуемся выходу красавицы Анны в 4-й круг US Open

Российские любители тенниса, которые решили не поспать прошлой ночью, а посмотреть матч третьего круга US Open Анны Калинской (23-й ракетки мира) с украинкой Элиной Свитолиной (9) получили большое удовольствие и от зрелища, и от результата.
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