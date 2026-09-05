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Спорт Уик-Энд

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Её проблемы: лучшая украинская теннисистка после поражения от Калинской демонстративно покинула корт. А мы порадуемся выходу красавицы Анны в 4-й круг US Open

Её проблемы: лучшая украинская теннисистка после поражения от Калинской демонстративно покинула корт. А мы порадуемся выходу красавицы Анны в 4-й круг US Open

Российские любители тенниса, которые решили не поспать прошлой ночью, а посмотреть матч третьего круга US Open Анны Калинской (23-й ракетки мира) с украинкой Элиной Свитолиной (9) получили большое удовольствие и от зрелища, и от результата.

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