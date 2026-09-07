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Царьград

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Новолуние 11 сентября: когда нельзя начинать новые проекты и дела

Новолуние 11 сентября: когда нельзя начинать новые проекты и дела

В период с 8 по 13 сентября не рекомендуется совершать крупные финансовые операции, обрезать деревья, проводить косметологические процедуры и начинать новые проекты.

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