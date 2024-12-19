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Пустая трата денег: какие средства для кожи не стоит покупать зимой

Пустая трата денег: какие средства для кожи не стоит покупать зимой

Зима — суровое испытание для кожи. Холодный ветер, резкие перепады температур на улице и в отапливаемом помещении, сухой воздух — всё это негативно сказывается на ее состоянии, приводя к сухости, шелушению, раздражению и даже появлению трещин.

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