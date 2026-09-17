АНТИФАШИСТ Операция «Паутина»: дальнобойщиков, обвиняемых в атаках БПЛА на военные аэродромы РФ, отпустили 16 сентября Мосгорсуд освободил четырёх водителей трейлеров, которых обвиняли в атаках БПЛА на военные аэродромы по всей России.
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"Они называют себя патриотами России, заявляя, что сами вызвали полицию после того, как из трейлеров вылетели дроны, пытались сбивать беспилотники ..."😅😁😆😃😂🤣
Как всегда, у нас никто ни за что не отвечает. Очень удобная позиция, позволяющая жить себе не заморачиваясь ни очем. Это именно то ,чего и добиваются наши "заклятые" друзья из забугорья, и к чему так стремятся нас подвести чиновники. Не задавайте вопросов, живите в своё удовольствие, а не можете, так это вы сами и виноваты!