Медвежий угол
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Медвежий угол

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Операция «Паутина»: дальнобойщиков, обвиняемых в атаках БПЛА на военные аэродромы РФ, отпустили

Операция «Паутина»: дальнобойщиков, обвиняемых в атаках БПЛА на военные аэродромы РФ, отпустили

АНТИФАШИСТ Операция «Паутина»: дальнобойщиков, обвиняемых в атаках БПЛА на военные аэродромы РФ, отпустили 16 сентября Мосгорсуд освободил четырёх водителей трейлеров, которых обвиняли в атаках БПЛА на военные аэродромы по всей России.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Леон
Леон

"Они называют себя патриотами России, заявляя, что сами вызвали полицию после того, как из трейлеров вылетели дроны, пытались сбивать беспилотники ..."😅😁😆😃😂🤣

Профиль пользователя Руслан Техажев
Руслан Техажев

Как всегда, у нас никто ни за что не отвечает. Очень удобная позиция, позволяющая жить себе не заморачиваясь ни очем. Это именно то ,чего и добиваются наши "заклятые" друзья из забугорья, и к чему так стремятся нас подвести чиновники. Не задавайте вопросов, живите в своё удовольствие, а не можете, так это вы сами и виноваты!