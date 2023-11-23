В Тульской области задержали пособника СБУ

Диверсант сжёг релейный шкафчик в Узловском районе региона.Правоохранители задержали 27-летнего жителя Тульской области, который сжёг релейный шкаф в Узловском районе региона по заданию украинских спецслужб.
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