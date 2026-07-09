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Эксперты оценили экспорт через российские маркетплейсы

Эксперты оценили экспорт через российские маркетплейсы

Объём экспорта товаров через российские маркетплейсы в 2025 году превысил 700 млрд рублей, основными направлениями остаются страны ЕАЭС и СНГ, говорится в докладе Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ).

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