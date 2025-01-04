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Ротенберг о матче с ЦСКА: «Лучшая атмосфера в истории «СКА-Арены», думаю. Можно сравнить с Ванкувером-2010, когда болели за сборную Канады. Но здесь лучше»

В пятницу СКА обыграл ЦСКА (6:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  «Хочу поблагодарить наших болельщиков.

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