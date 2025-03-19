Председатель Следственного комитета поручил доложить по обращению жителей Краснодарского края о нарушении их прав

В социальной сети опубликовано видеообращение жителей одного из жилых комплексов Краснодара. Граждане сообщают, что в течение нескольких лет они лишены возможности сменить управляющую компанию, которая была определена застройщиком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии