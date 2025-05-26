В террариуме под названием «цивилизованный западный мир» 26 мая произошли два знаковых события. Президент Франции Эммануэль Макрон начал свой визит […] The post Макрона избила жена, Мерц высек себя сам appeared first on Медиакратия.
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