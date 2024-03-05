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Аргументы и Факты

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Такер Карлсон: Соединённые Штаты падут словно Рим

Такер Карлсон: Соединённые Штаты падут словно Рим

США ждёт судьба Римской империи, заявил американский политический обозреватель Такер Карлсон.Он пояснил, что к краху приведёт кризис с нелегальной миграцией, а также возможность службы в ВС Соединённых Штатов для иностранцев.

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